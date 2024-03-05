Жителя Челябинской области осудили за убийство соседа и избиение его товарищей

Он проведет в тюрьме более 12 лет

В Сатке Челябинской области вынесли приговор 50-летнему ранее судимому жителю, обвиняемому в убийстве, нанесении побоев и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мужчина свою вину в суде не признал.

В августе 2023 года осужденный вернулся из мест лишения свободы. Месяц спустя он повздорил со своим соседом в коридоре общежития. В ходе ссоры рецидивист нанес пострадавшему множество ножевых ранений. На крик мужчины выбежали его друзья, в том числе мужчина на костылях. Осужденный ударил его ногой в грудь, а затем костылем по голове. Второму товарищу он нанес раны в область лица. Первый от ножевых ранений скончался до прибытия скорой помощи.

«Подсудимый вину в предъявленном обвинении на судебном заседании не признал, утверждал, что он защищался и потерпевший сам „напоролся на нож“. Представленными в судебном заседании доказательствами доводы подсудимого опровергнуты. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима»,— уточнили в ведомстве.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.