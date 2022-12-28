Жителя Челябинской области осудили за тройное ДТП, в котором погиб человек

Мужчина сел за руль пьяным

Карталинский городской суд вынес приговор 63-летнему местному жителю, который, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, устроил массовое ДТП. В результате водитель одного из автомобилей скончался. Мужчине предстоит провести в колонии пять лет, сообщили в пресс-службе карталинского городского суда.

Авария произошла вечером 5 сентября 2021 года в поселке Локомотивном. В суде установили, что нетрезвый местный житель, находясь за рулем автомобиля «Шкода-Фабия», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Шевроле», а затем выехал на свою полосу, где врезался в два движущихся попутно автомобиля.

В результате водитель ВАЗ-21074 получил травмы различной степени тяжести, от которых скончался.

Мужчине предъявили обвинение по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Однако своей вины подсудимый не признал.

«С учетом общественной опасности и степени тяжести содеянного, конкретных обстоятельств дела, влияния назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи, в целях восстановления социальной справедливости суд счел правильным назначить карталинцу наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», — рассказали в суде.