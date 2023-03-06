Жителя Челябинской области осудили за содействие терроризму

Виновный склонял осужденных к вступлению в запрещенную организацию

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор жителю Челябинской области. Он признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность»). Об этом сегодня, 6 марта, сообщили в УФСБ по региону.

Суд установил, что виновный находился в местах лишения свободы за истязание несовершеннолетних и изнасилование несовершеннолетней и склонял других отбывающих наказание к вступлению в состав террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России решением Верховного суда).

«Виновного приговорили к 18 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года. Отбывать наказание первые 5 лет осужденный будет в тюрьме, оставшуюся часть — в исправительной колонии особого режима», — сообщили в региональном УФСБ.