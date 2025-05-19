Жителя Челябинской области осудили за призывы к терроризму и экстремизму

Преступление выявили сотрудники УФСБ

В Челябинской области пресечена деятельность сторонника радикального ислама, распространявшего в интернете призывы к терроризму и экстремизму, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил 31-летнего мужчину к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и 2,5 года лишения права администрирования сайтов.

Его признали виновным в публичных призывах к терроризму и экстремизму, а также в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ).

УФСБ России по Челябинской области установило, что в декабре 2024 года мужчина, являясь крайним сторонником идеологии радикального ислама, разместил в интернете материалы, содержащие оправдание терроризма и призывы к экстремистской деятельности против граждан России. Приговор пока не вступил в законную силу.