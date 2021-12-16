Жителя Челябинской области осудили за дебош в поезде

Мужчина находился в состоянии опьянения

Пуровский районный суд вынес приговор в отношении 39-летнего жителя Красноармейского района Челябинской области. Он признан виновным в хулиганстве. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Судом установлено, что 30 июля обвиняемый разбил стекло нерабочего тамбура в поезде Новый Уренгой — Казань, выпрыгнул из вагона и убежал в лес. До этого мужчина устроил настоящий дебош: матерился, мешал другим пассажирам. Проводники пытались уложить буйного южноуральца спать, однако их попытки оказались тщетны.

«Ближе к 9 часам вечера мужчина был обнаружен, когда он шел вдоль путей в сторону поселка Ханымей, и доставлен в линейный отдел. Было установлено, что 39-летний житель Красноармейского района Челябинской области должен был следовать из Нового Уренгоя до станции Камышлов, а затем после пересадки ехать в Курганскую область. Ранее он семь раз был судим за различные преступления, в основном связанные с причинением вреда здоровью», — рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Транспортными полицейскими был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Затем было возбуждено и уголовное дело по пункту «в» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Судом мужчине назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев исправительных работ.