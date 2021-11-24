Жителя Челябинской области наказали за контрабанду сосновых шишек

Мужчина нарушил международное законодательство в области карантинных растений

Житель Челябинской области получил штраф за незаконную пересылку семян сосны и ели за границу. Мужчина отправил шишки в Великобританию, но забыл приложить фитосанитарный сертификат, сообщает в среду, 24 ноября, пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской и Курганской области.

«Отправитель нарушил международное законодательство в области карантина растений. Он не оформил фитосанитарный сертификат, потому будет привлечен к ответственности», — замечают в пресс-службе.

В Великобритании посылка с семенами была изъята и уничтожена, а в Российскую Федерацию поступила нотификация о выявленном нарушении.

В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении. Южноуральца оштрафовали.

С начала 2021 года Челябинская таможня обнаружила три посылки из Индии, Германии и Великобритании, в которых лежали семена базилика, лука-севка и цветов. Так как посылки были без сопроводительных документов, их содержимое уничтожили.