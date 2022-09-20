Жителя Челябинской области будут судить за мошенничество на девять миллионов рублей

Злоумышленник обманул девять человек, пообещав им доход от инвестиций

В Бурятии будут судить 36-летнего жителя Челябинской области, который в составе организованной группы обманул девять человек на более чем девять миллионов рублей. Мужчине грозит до 10 лет тюремного заключения, сообщили утром 20 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Бурятия.

Как выяснило следствие, с октября 2019 года по август 2020 года южноуралец вовлекал россиян в инвестиционный интернет-проект, обещая высокий стабильный доход. Зарабатывать на инвестициях потерпевших приглашала его подельница, 33-летняя жительница Забайкальского края. Получая деньги, мошенники создавали видимость законности своих действий.

«Граждане, введенные в заблуждение, отдавали ему крупные суммы денег — от 120 тысяч до 4,5 миллиона рублей. При этом некоторые под действием уговоров, подкрепленных ложными данными о необходимости развития прибыльного бизнеса, брали кредиты в финансовых организациях»,— уточнили в ведомстве.

На данный момент уголовное дело, возбужденное по частям 2, 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»), с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

На период предварительного следствия южноуральцу избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.