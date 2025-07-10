Жителя Челябинска задержали за оправдание терроризма

Мужчина пропагандировал теракты и подстрекал к экстремистской деятельности

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В Челябинске задержан подозреваемый в пропаганде терроризма. На него вышли сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Челябинской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ при содействии СОБР «Рифей» территориального управления Росгвардии.

Как рассказали в полиции, установлено, что почти два года назад, в октябре 2023-го, челябинец делился деструктивными комментариями в публичном телеграм-канале: выкладывал высказывания, оправдывающие терроризм и побуждающие других лиц к терактам и экстремистской деятельности.

По материалам полиции Следственный комитет возбудил дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), санкция которой предусматривает до 7 лет лишения свободы.

В СУ СКР по Челябинской области добавили, что следователем проведен обыск по месту проживания подозреваемого, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.