Жителя Челябинска задержали за кражу забытых денег в банкомате

Из-за технического сбоя мужчина получил купюры, предназначавшиеся другому человеку

Житель Челябинска пойдет под суд за похищение денег, забытых другой клиенткой в банкомате, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«В ходе предварительного следствия установлено, что в ноябре 2021 года обвиняемый похитил из банкомата, расположенного в доме № 112 по улице Комарова, денежные средства в размере 40 тысяч рублей, забытые ранее другой клиенткой. С похищенными денежными средствами с места преступления мужчина скрылся, распорядившись ими по своему усмотрению», — рассказывают в пресс-службе.

Добавим: женщина пыталась снять деньги, однако произошел технический сбой, и купюры банкомат выдал не сразу. Клиентка банка пошла разбираться в своей проблеме к специалистам отделения. А в это время банкомат выдал деньги и их похитил посторонний мужчина.

Свою вину челябинец признал. Уголовное дело по факту кражи направлено для рассмотрения в Тракторозаводский районный суд.

Текст: Екатерина Катунова