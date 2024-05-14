Жителя Челябинска задержали с крупной партией наркотика

Возбуждено уголовное дело

В Челябинске полицейские около дома по улице Блюхера обратили внимание на мужчину, который, заметив правоохранителей, бросил на землю полиэтиленовый пакет. Мужчину задержали, а содержимое пакета отправили на экспертизу. В свертках оказался героин, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские выяснили, что 38‑летний местный житель приобретал наркотик у неизвестных с целью дальнейшего сбыта. В этот раз при себе у него было 25 свертков с героином, общая масса запрещенного вещества составила 10 граммов.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном сбыте или пересылке наркотических средств (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 228.1 УК РФ). Он водворен в изолятор временного содержания. Мера пресечения подозреваемому избирается.