Жителя Челябинска сняли с самолета за матерную брань в адрес экипажа

Инцидент произошел на борту, летящем в Новосибирск

В аэропорту Челябинска полиция сняла с самолета 37-летнего пассажира, который грязно обругал стюардесс и командира экипажа авиарейса «Челябинск-Новосибирск». Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

«В дежурную часть поступило сообщение о том, что к борту самолета требуется наряд транспортной полиции, так как один из пассажиров во время посадки нарушает общественный порядок и выражается грубой нецензурной бранью в адрес бортпроводников и командира воздушного судна. Нарушитель был снят с самолета и доставлен в дежурную часть. Там на него составили административный протокол», — говорит пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

В тот же день полицейские составили протокол на 46-летнего пассажира, который напился, ожидая рейс «Челябинск — Краснодар», и нецензурно выражался на первом этаже терминала.

Обоих дебоширов ошрафуют.