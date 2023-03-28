Жителя Челябинска приговорили к 9 годам колонии за убийство сожительницы

Мужчина нанес женщине множество ударов

В Челябинске вынесли приговор местному жителю, который до смерти избил свою сожительницу. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, мужчина проведет в колонии девять лет.

Известно, что в октябре 2022 года 40-летний челябинец, находясь в коммунальной квартире, поссорился со своей сожительницей и нанес ей множество ударов. Спустя некоторое время женщина от полученных травм скончалась.

«Собранные следственными органами СК РФ по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя, признанного виновным в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“). Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима»,— уточнили в ведомстве.

Кроме того, суд удовлетворил иск дочери погибшей о взыскании с осужденного морального ущерба в размере миллиона рублей.