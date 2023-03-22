Жителя Челябинска подозревают в мошенничестве на 38 млн рублей и незаконном обналичивании денег

Мужчина проводил махинации, используя реквизиты специально созданных компаний

В Челябинске задержали 32-летнего местного жителя, который заработал почти девять миллионов рублей на незаконной банковской деятельности. Кроме того, мужчина причинил одному из банков ущерб на сумму около 38 миллионов рублей. В отношении подозреваемого возбудили три уголовных дела, он заключен под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Задержанный, являясь членом организованной группы, осуществлял на территории Челябинской, Курганской и Свердловской областей кассовое обслуживание юридических лиц по определенной схеме и обналичивал деньги. В своей «работе» он использовал реквизиты восьми подконтрольных ему организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Часть денег он оставлял себе в качестве вознаграждения.

«В рамках расследования дел по месту проживания фигуранта проведен обыск. Полицейскими изъята компьютерная техника, четыре сотовых телефона, 350 тысяч рублей и валюта. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности фигуранта»,— сообщили в ведомстве.

В его отношении возбуждены и расследуются уголовные дела по 4 статьи 159 («Мошенничество»), пунктом «а» части 2 статьи 172 («Незаконная банковская деятельность») и пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»).