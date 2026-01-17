Жителя Челябинска отправили в колонию на 5 лет за пропаганду терроризма

В соцсетях мужчина вовлекал новых участников в запрещенную организацию

В Екатеринбурге в Центральном окружном военном суде на 5,5 года осудили жителя Челябинска, обвиняемого в пропаганде и призывам к терроризму, сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Установлено, что челябинец вовлекал пользователей социальных сетей в запрещенную Верховным судом России международную террористическую организацию «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и призывал их к терроризму.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима. Кроме того, ему на 2 года запретили быть администратором сайтов.

Приверженец запрещенной организации был установлен и задержан сотрудниками регионального УФСБ в декабре 2024 года.