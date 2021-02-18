Жителя Челябинска накажут за оскорбление полицейского

Уголовное дело направлено в суд

Жителя Челябинска осудят за оскорбление полицейского. Прокуратура Центрального района Челябинска утвердила обвинительное заключение, сообщили сегодня, 18 февраля, в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что 50-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ноябре 2020 года на территории двора многоквартирного жилого дома по улице Академика Королева публично оскорбил сотрудника полиции, который прибыл на вызов о мелком хулиганстве.

Местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Вину мужчина признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

За преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 319 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде исправительных работ сроком до одного года.