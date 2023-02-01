Жителя Челябинска осудят за изнасилование и убийство, совершенные в 2001 году

Преступление произошло в строящемся здании

В Челябинске будут судить местного жителя, который 21 год назад изнасиловал и убил женщину в строящемся здании. Мужчину обвиняют в совершении преступлений по статьям «Убийство» и «Изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера», сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

По данным следствия, в сентябре 2001 года местный житель затащил женщину в строящееся на территории Советского района здание, где изнасиловал ее, а затем убил.

«В результате целенаправленной работы следователей установлены лица, причастные к совершению преступления. По уголовному делу следователем СК был проделан значительный объем работы, назначены и проведены более 10 экспертиз. Допрошено более 20 свидетелей. Объем выполненных следственных действий позволил сделать вывод о причастности обвиняемого к преступлениям, совершенным в условиях неочевидности»,— рассказали в ведомстве.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Максимальное наказание, которое грозит мужчине по пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») — лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение, по части 1 статьи 131, части 1 статьи 132 УК РФ («Изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера») — лишение свободы суммарно на срок до 12 лет.

Ранее в Миассе вынесли приговор мужчине за изнасилование и убийство двух девушек, совершенные в 1992 году.