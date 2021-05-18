Жителя Челябинска осудили за убийство кошки

Южноуральцу назначено наказание в виде исправительных работ

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор мужчине, убившему кошку в состоянии алкогольного опьянения. Подробнее рассказали накануне, 17 мая, в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

30 января этого года 55-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвонил своей дочери и начал требовать от нее денег на корм кошке. Животное принадлежало девушке, но проживало с ее отцом. Челябинка ответила, что денег не даст, тогда мужчина взял топор и нанес им удары по шее кошки, от которых она скончалась.

«Прокуратура Курчатовского района города Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 55-летнего местного жителя, обвиняемого по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации („Жестокое обращение с животным, совершенное из хулиганских побуждений в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель“)»,— сообщили в ведомстве.

С учетом того, что челябинец полностью признал свою вину, ему назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.