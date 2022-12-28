Жителя Челябинска осудили за призывы к терроризму

Мужчине назначили штраф

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В центральном окружном военном суде в Екатеринбурге вынесли приговор жителю Челябинска за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области.

Сотрудники регионального УФСБ задержали подозреваемого в мае 2022 года. По данным ведомства, челябинец на своей странице в одной из социальных сетей призывал к осуществлению террористической деятельности. Кроме того, мужчина распространял информацию, оправдывающую терроризм, совершенный другими осужденными.

Центральный окружной военный суд признал жителя Челябинска виновным по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Ранее Центральный окружной военный суд вынес приговорю жителю Магнитогорска за совершение аналогичного преступления. Мужчина публично призывал к терроризму в одном из телеграм-каналов.