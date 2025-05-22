Жителя Челябинска осудили за обман тренера конной школы «Рифей»

Виновный пообещал Светлане Дубовик за деньги избежать наказания

Житель Челябинска осужден за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Центральный районный суд города признал его виновным по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ. Об этом сегодня, 22 мая, сообщили в прокуратуре региона.

Виновный, обещая за 1,5 млн рублей помочь тренеру конной школы «Рифей» Светлане Дубовик, обвиняемой в мошенничестве, избежать наказания, обманул ее и получил 500 тысяч рублей аванса.

«Передача денег была пресечена сотрудниками УФСБ. Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей. Его взяли под стражу в зале суда. Посредник, передававший взятку, уже осужден», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Светлана Дубовик получила 5 лет условно за мошенничество.