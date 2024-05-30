Жителя Челябинска обвинили в причинении смерти соседу

Мужчина заключен под стражу

В Челябинске 41-летнего местного жителя обвиняют в причинении смерти соседу. Мужчина избил пострадавшего, после чего тот скончался, сообщили в следственном управлении СК России по Челябинской области.

По версии следствия, 25 мая обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения во дворе одного из домов на улице Салавата Юлаева нанес соседу не менее пяти ударов руками по голове. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице.

Жителя Челябинска задержали, ему предъявлено обвинение, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.