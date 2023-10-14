Жителя Челябинска обвинили в причинении смерти мужчине

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

В Челябинске 39-летнему местному жителю предъявили обвинение в причинении смерти мужчине. Обвиняемый избил пострадавшего, после чего тот скончался, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

ЧП произошло 8 октября в одном из домов, расположенных в Металлургическом районе. Мужчина поссорился с бывшим супругом своей сожительницы и нанес ему несколько ударов по голове. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и спустя некоторое время скончался.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Обвиняемый заключен под стражу.