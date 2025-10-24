Жителя Ашинского района посадят на 3 года в колонию за поджог дома

62-летний мужчина также угрожал соседке убийством

Ашинский городской суд вынес обвинительный приговор 62-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога и угрозе убийством. Суд назначил поджигателю три года лишения свободы в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Как было установлено в ходе судебного заседания, инцидент произошел в феврале 2025 года. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к дому своей соседки, где в тот момент укрывалась его супруга. Женщина была вынуждена уйти из дома из-за пьянства мужа.

Разгневанный мужчина совершил поджог: он облил бензином входную дверь веранды и поджег жидкость. Находящейся внутри веранды потерпевшей он угрожал физической расправой и убийством.

Благодаря оперативным действиям самой потерпевшей и супруги поджигателя огонь удалось быстро локализовать. Однако в результате возгорания были повреждены конструктивные элементы веранды и дома. Причиненный материальный ущерб оценен судом более чем в 100 000 рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск потерпевшей. С осужденного взыскано более 250 000 рублей в счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в законную силу.