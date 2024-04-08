Жителя Аши обманули на 1,5 млн рублей под предлогом продления договора услуг связи

Мошенники запугивали мужчину несколько часов

Житель Аши поддался напору мошенников, которые запугали его прекращением обслуживания телефонного номера из-за окончания договора на услуги связи, и потерял более полутора миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Пятидесятичетырехлетнего мужчину психологически обрабатывали несколько часов: сначала якобы сотрудник оператора сотовой связи, который убедил «продлить договор», а для этого продиктовать пришедший в СМС-сообщении код, затем — «специалист банка» и другие «безопасники», утверждавшие, что благодаря коду мошенники оформляют на мужчину кредит и нужно защитить деньги с помощью «безопасного счета».

«В результате мужчина оформил кредит и через банкомат перевел заемные средства — более 1,5 миллиона — на электронную ячейку мошенников», — рассказали в полиции.

Полицейские настоятельно рекомендуют прерывать подобные разговоры и самостоятельно звонить в организацию, от имени которой поступил звонок. «Безопасных счетов» не существует, а представители банков и правоохранительных органов никогда не звонят с оповещениями о попытках несанкционированного доступа к счетам, не принуждают оформлять кредиты и куда-либо переводить средства. Такие запросы поступают исключительно от мошенников.