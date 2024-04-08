Житель Аши поддался напору мошенников, которые запугали его прекращением обслуживания телефонного номера из-за окончания договора на услуги связи, и потерял более полутора миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Пятидесятичетырехлетнего мужчину психологически обрабатывали несколько часов: сначала якобы сотрудник оператора сотовой связи, который убедил «продлить договор», а для этого продиктовать пришедший в СМС-сообщении код, затем — «специалист банка» и другие «безопасники», утверждавшие, что благодаря коду мошенники оформляют на мужчину кредит и нужно защитить деньги с помощью «безопасного счета».
«В результате мужчина оформил кредит и через банкомат перевел заемные средства — более 1,5 миллиона — на электронную ячейку мошенников», — рассказали в полиции.
Полицейские настоятельно рекомендуют прерывать подобные разговоры и самостоятельно звонить в организацию, от имени которой поступил звонок. «Безопасных счетов» не существует, а представители банков и правоохранительных органов никогда не звонят с оповещениями о попытках несанкционированного доступа к счетам, не принуждают оформлять кредиты и куда-либо переводить средства. Такие запросы поступают исключительно от мошенников.