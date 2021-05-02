Жительницы Челябинска перевели мошенникам более 330 тысяч рублей

Для того, чтобы отправить деньги, челябинки оформили кредиты

Жительницы Челябинска стали жертвами телефонных мошенников и остались не только без денег, но с кредитами. Полицейские разыскивают подозреваемых в совершении преступлений. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

От действий мошенников пострадали жительницы Курчатовского и Калининского районов, 1970 и 1985 годов рождения. Полицейским потерпевшие рассказали, что им позвонили неизвестные, представились сотрудниками банков и сообщили, что на них хотят оформить кредиты. Чтобы аннулировать их, женщинам необходимо самостоятельно подать заявки на кредиты, а полученные деньги отправить на указанные номера телефонов. Что челябинки и сделали, предварительно оформив кредиты на суммы 120 и 215 тысяч рублей.

«По таким же схемам обмана действовали злоумышленники, общаясь с жителями других городов области. Потерпевшие, боясь лишиться своих средств, перечисляли их и оформленные займы на якобы безопасные счета, информацию о которых сообщали им по телефону. Когда граждане обращались в банк, чтобы узнать о деньгах на счетах, они понимали, что стали жертвами обмана»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Полицейские проводят необходимые мероприятия на установление и задержание подозреваемых.

Правоохранители вновь предупреждают южноуральцев о том, что люди, представляющиеся сотрудниками банков и вынуждающие оформить кредит и куда-либо перевести деньги, являются мошенниками. В таких случаях необходимо сразу же прерывать разговор и обращаться в полицию.