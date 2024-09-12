Жительницу Златоуста обманули на 4 миллиона рублей «сотрудники» ПФР

Полиция предупреждает о недопустимости передачи банковских паролей

Жительницу Златоуста обманули на 4,2 миллиона рублей «сотрудники» Пенсионного фонда РФ, которые сообщили о неправильно начисленном стаже и предложили пройти в офис. Для записи на прием потребовали сообщить коды из СМС-сообщений, что она и сделала. В полиции 53-летняя женщина рассказала, что злоумышленники общались с ней в течение месяца, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Далее звонившие представлялись сотрудниками портала Госуслуг, банка и правоохранительных органов. Они убедили женщину в том, что на ее имя неизвестные берут кредиты. Для спасения своего финансового положения займы на те же суммы необходимо оформить самостоятельно и перевести на безопасный счет. Под руководством мошенников потерпевшая взяла кредиты в разных банках на крупные суммы и перевела деньги на указанные счета.

Но на этом злоумышленники не остановились. Они убедили женщину, что две квартиры, собственницей которых она является, тоже продают мошенники. И ей надо опередить их, совершив фиктивные сделки. В результате она лишилась недвижимого имущества и кредитных денег. Ущерб составил более 4,2 миллионов рублей.

Сотрудники полиции напоминают: чтобы не стать жертвой дистанционных мошенников, никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не сообщайте банковские реквизиты карты: номер карты, PIN-код, CVС-код, расположенный на обратной стороне карты, а также коды и пароли, поступающие в СМС-сообщениях. Не нужно подключать чужие виртуальные карты к своему сотовому телефону в сервисе быстрых платежей.