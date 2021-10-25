Жительницу Верхнего Уфалея оштрафовали на 7 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции

Всего в регионе за две недели нарушителям выписали 589 штрафов

В Верхнем Уфалее с 11 по 24 октября прошли проверки, в ходе которых выявили факт нарушения режима самоизоляции в Верхнем Уфалее. В отношении местной жительницы составлен административный протокол.

Решение о привлечении к ответственности примет суд. По аналогичному факту нарушения режима самоизоляции суд назначил местной жительнице штраф в размере семи тысяч рублей.

Добавим, всего в регионе за две недели составлено около 1950 протоколов за нарушение правил поведения при режиме повышенной готовности и санитарных правил. Рассмотрено 1250 протоколов, по которым назначено 589 штрафов на сумму 1209,5 тысячи рублей.