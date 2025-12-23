Жительницу Троицка арестовали за поджог полицейской машины

Двадцатилетней девушке вменяется статья о терроризме

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу 20-летнюю уроженку Троицка. Ее обвиняют в поджоге служебного автомобиля у здания полиции.

Инцидент произошел 20 декабря. Как установило следствие УФСБ по региону, у девушки возник умысел дестабилизировать деятельность органов власти и причинить значительный имущественный ущерб.

«Обвиняемая приобрела горючую жидкость и средства для розжига. Прибыв 20 декабря к главному входу отдела полиции „Центральный“ челябинской полиции, девушка облила горючим припаркованную на плацу служебную „Ладу-Гранту“ и подожгла ее, создав опасность гибели людей и причинения значительного имущественного ущерба — на территории были припаркованы еще несколько авто», — говорится в сообщении.

Действия поджигательницы пресекли сотрудники отдела. Девушку задержали и предъявили обвинение в покушении на совершение теракта. Суд постановил заключить подозреваемую под стражу на два месяца — до 20 февраля 2026 года.