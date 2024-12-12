Жительницу Сосновского района будут судить за «пьяное ДТП», в котором пострадал ее 12‑летний сын

Ее вину отягчает попытка скрыть происшествие

В Сосновском районе направлено в суд уголовное дело местной жительницы, устроившей «пьяное ДТП» с пострадавшими, среди которых оказался ее ребенок, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, в июле 2024 года пьяная женщина, не имеющая прав, села за руль мотоблока с бортовым прицепом, причем в не оборудованный для перевозки людей прицеп загрузились двое взрослых и 12-летний сын обвиняемой.

«В силу алкогольного опьянения женщина не справилась с управлением, мотоблок опрокинулся. Пассажиры выпали из прицепа, при этом подросток получил тупую травму головы с причинением тяжкого вреда здоровью. После совершенного ДТП обвиняемая не обратилась в оперативные службы и покинула место происшествия, укатив мотоблок», — рассказали в прокуратуре.

Женщина обвиняется в нарушении ПДД, вождении в состоянии опьянения и без прав, а также оставлении места ДТП.

Прокурор Сосновского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы, материалы направлены в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.