Жительницу Снежинска будут судить за совершение почти 100 наркопреступлений

Женщина в сговоре с другими лицами сбывала запрещенные вещества через тайники

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней жительницы Снежинска, обвиняемой в сбыте и покушении на сбыт наркотиков по предварительному сговору в крупном размере. 18 томов дела направлены на рассмотрение в Озерский городской суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщину задержали в октябре 2023 года. Тогда полицейские обнаружили в ее телефоне фотографии мест хранения наркотиков и выяснили, что «куратор» называл ей место хранения запрещенных веществ, она их оттуда забирала и фасовала на маленькие дозы. Затем женщина прятала закладки в тайниках для покупателей, а доказательства проделанной работы отправляла «куратору».

«При обыске в квартире обвиняемой были обнаружены электронные весы, упаковочный материал и метадон массой около 34 граммов. Из тайников на территории Озерска было изъято 94 свертка с запрещенными к свободному обороту веществами. Общая масса изъятого наркотика составила более 60 граммов. Злоумышленнице предъявлено обвинение в совершении 96 эпизодов преступной деятельности»,— уточнили в ведомстве.

На время расследования дела ей избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.