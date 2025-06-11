Жительницу Сатки осудят за убийство новорожденного

Женщина оставила малыша в стиральной машине в холодном помещении

В Сатке за убийство новорожденного мальчика будут судить 33-летнюю местную жительницу. Родив ребенка, женщина оставила его в закрытой стиральной машине в холодном помещении, малыш погиб. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Инцидент произошел в ночь на 5 ноября 2024 года в поселке Сулея. Обвиняемая самостоятельно родила здорового мальчика в бане, расположенной на придомовом участке. Затем женщина положила новорожденного в пакет и оставила его в закрытой стиральной машине, находившейся в неотапливаемом помещении — температура воздуха там была около −6 градусов. В результате малыш погиб.

Все вскрылось, когда состояние женщины ухудшилось и она обратилась в больницу.

Местной жительнице предъявили обвинение в убийстве матерью новорожденного ребенка (часть 1 статьи 106 УК РФ). Материалы дела направлены на рассмотрение в суд. Максимальное наказание, которое грозит женщине, — лишение свободы на срок до пяти лет.