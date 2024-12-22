Жительницу Озерска обманули по новой схеме с высокооплачиваемой работой

Женщина потеряла более 25 тысяч рублей

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 33-летняя жительница Озерска. Она рассказала, что в мессенджере ей поступило сообщение с предложением высокооплачиваемой работы. Но, поработав пару дней, потерпевшая не заработала, а потеряла собственные сбережения. Подробности раскрыли в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщина рассказала, что ей предложили заработать, создавая скриншоты отелей. Она зарегистрировалась на специальном сайте, внесла задаток и начала работать. В первый день она получила небольшой доход. На следующий день она зашла на сайт и вновь внесла задаток в размере четырех тысяч рублей, но ее баланс оказался отрицательным на 21,5 тысячи рублей. Менеджер объяснила, что размер вносимой суммы должен быть равен минусовому балансу, и потерпевшая снова пополнила кошелек в личном кабинете.

«После пополнения баланс показал уже минус 40 тысяч. После этого она поняла, что предложение о работе поступило от мошенников»,— сообщили в полицейском главке.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ).

Правоохранители призывают южноуральцев не быть доверчивыми и осторожно относиться к подобным предложениям. Важно помнить, что если вас просят внести деньги, чтобы заработать, значит, на связи мошенники.