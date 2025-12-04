Жительницу Новогорного отправили в колонию за «розочку» для друга

Женщина ударила товарища в живот разбитой бутылкой

В Озерске вынесли приговор 38-летней жительнице поселка Новогорного, которая порезала друга «розочкой» и вместе с потерпевшим пыталась скрыть произошедшее, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Установлено, что инцидент произошел в июне 2025 года в ночное время.

«Подсудимая в ходе конфликта разбила стеклянную бутылку и ударила друга в живот осколком. После причинения телесных повреждений они приняли решение о сокрытии произошедшего, прибрали квартиру, вытерли пол, однако началось обильное кровотечение, и мужчине пришлось обратиться за медицинской помощью», — рассказали в ведомстве.

Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что проникающее ранение получил в результате падения, при этом все время путался в показаниях.

При проведении следственных действий изъяты следы крови, пальцев рук и иные вещественные доказательства, указывающие на то, что мужчина стал жертвой преступления. На суде оба настаивали, что женщина просто защищалась.

В итоге 38-летняя жительница Новогорного признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ее отправили в колонию общего режима на два с половиной года.