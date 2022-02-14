Жительницу Миасса осудили за устроенный на чужом участке пожар

Осужденная затопила баню, но оставила печь без присмотра

34-летнюю жительницу Миасса осудили за то, что она проникла на чужой участок и по неосторожности устроила пожар. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Осужденная затопила баню на чужом участке без ведома его владельцев. Она оставила печь без присмотра, а после того, как вспыхнул огонь на постройке, покинула участок. У пострадавших сгорел дом, имущество и автомобиль.

Суд установил, что подсудимая 19 августа 2021 года проникла на чужой участок в деревне Мухаметово Карабашского городского округа. Там она решила истопить баню. Разжигая огонь, женщина вышла на улицу, чтобы поговорить по телефону, и оставила печь без присмотра. Вернувшись, она увидела пожар в бане, испугалась и покинула место происшествия.

В пожаре сгорел дом, имущество и автомобиль ВАЗ 2114. Всего ущерба более чем на 1,5 миллиона рублей.

Приговором мирового судьи судебного участка № 1 г. Карабаша женщину осудили по ст. 168 УК РФ (уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем). Виновную приговорили к одному году исправительных работ с удержанием в доход государства 20 % заработной платы.

Также суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании причиненного ущерба.

Напомним, в Челябинске энергетику вынесли приговор за смерть ребенка от удара током. Виновный возместил 1 млн родственникам погибшего.

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