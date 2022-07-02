Жительницу Миасса осудили за убийство сожителя

Женщина нанесла мужчине более трех ножевых ранений

В Миассе осудили 32-летнюю женщину, которая убила своего сожителя во время ссоры. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, местную жительницу приговорили к 11 годам лишения свободы.

Инцидент произошел 6 января этого года. В ночное время женщина распивала спиртные напитки со своим сожителем, у них завязалась ссора. В какой-то момент она схватила нож и нанесла мужчине в грудь несколько ударов, от которых он скончался.

«С учетом того, что женщина дважды судима за причинение тяжких телесных повреждений, судом ей назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима»,— уточнили в ведомстве.

В конце июня в Чебаркуле вынесли приговор в отношении 74-летнего мужчины, который более 30 лет назад совершил убийство с особой жестокостью. Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В то же время Челябинской областной суд прекратил уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины, который в апреле 2002 года убил 14-летнюю девочку.