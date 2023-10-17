Жительницу Магнитогорска лишили диплома из-за взяток преподавателю

Женщина получала «зачеты» без фактической сдачи

Ленинский районный суд Магнитогорска удовлетворил иск прокурора о недействительности диплома о высшем образовании местной жительницы, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что выпускница МГТУ имени Г. И. Носова передавала взятки преподавателю за проставление экзаменов и зачетов без фактической проверки знаний. Женщину необоснованно допустили к итоговой аттестации и выдали диплом.

«Суд согласился с позицией прокуратуры, что выдача лицу без предусмотренных законом оснований документа, подтверждающего получение профессионального образования, нарушает права неопределенного круга лиц», — сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Документ признан недействительным. Решение вступило в законную силу.