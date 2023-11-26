Жительницу Магнитогорска будут судить за мошенничество на 17 млн рублей

Женщина предлагала россиянам вложиться в ее бизнес для получения прибыли

В Магнитогорске Челябинской области будут судить 27-летнюю местную жительницу, которая обманула 40 человек на 17 миллионов рублей, предлагая прибыльные вложения в ее бизнес. Женщине предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Обвиняемая создала страницу в социальной сети, на которой на протяжении года — с 2021 пр 2022 годы — рассказывала об успешном строительстве объектов в Башкортостане и сотрудничестве с металлургическими заводами. Также женщина публиковала фейковые положительные отзывы от «инвесторов». И люди начали владывать свои деньги в компанию.

«С желающими вложиться в ее бизнес женщина дистанционно заключала договор. Часть полученных средств она присваивала себе, остальные перечисляла потерпевшим в виде процентов по заключенным договорам для недопущения разоблачения»,— уточнили в ведомстве.

Когда пострадавшие прекращали инвестировать деньги, она объясняла отсутствие процентов временными трудностями, при этом продолжала призывать людей вкладываться в ее бизнес. Однако потерпевшие начали обращаться в полицию, и вскоре подозреваемую в мошенничестве задержали.

Известно, что от действий жительницы Магнитогорска пострадали 40 человек из семи регионов России. В общей сложности они отдали ей 17 миллионов рублей.

25 томов уголовного дела о мошенничестве направлены на рассмотрение в суд.