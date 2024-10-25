Жительницу Коркино обманули на 5 млн рублей

Мошенник использовал необычную схему

В Коркино жертвой мошенников стала сотрудница одной из госорганизаций. Неизвестный по телефону убедил 35-летнию женщину перевести бюжетные деньги на незнакомый счет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Мошенник представился программистом из службы поддержки и попросил обновить рабочую систему, чтобы избежать программного сбоя. Злоумышленник четко проговаривал все необходимые действия, а женщина без капли сомнения выполняла его указания.

«Он убедил сотрудницу совершить транзакцию для завершения операции. Женщина выполнила все указания, а потом обратила внимание, что под номером телефона указана абсолютно чужая страна. Испугавшись, она сразу прекратила разговор с незнакомцем. Сверив кассу, женщина обнаружила недостачу на сумму 4,8 миллиона рублей», — сообщают в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Текст: Лилия Полякова