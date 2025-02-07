Жительницу Карталинского района отправили в колонию на 6 лет за истязание младенца

У ребенка были сломаны руки и проломлен череп

В Челябинской области вынесли приговор 28-летней жительнице Карталов. Ее обвиняют в истязании и причинении тяжкого вреда здоровью своей малолетней дочери. Женщину отправили в колонию общего режима на шесть лет, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Суд установил, что с декабря 2023 года по март 2024 года мать неоднократно избивала только что родившегося ребенка, накрывала ему лицо одеялом, закрывала рот и била. В результате чего девочка получила тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни: переломы обеих рук и черепа.

Подсудимая свою вину не признала и отказалась от дачи показаний. Суд посчитал правильным назначить горожанке наказание в виде лишения свободы, поскольку не нашел возможным ее исправление без реального отбытия наказания.