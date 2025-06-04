Заказавшую убийство 12‑летней дочери оставили под стражей в Челябинской области

Женщина пробудет в СИЗО до 21 июля

Жительница Кизильского района Челябинской области, заказавшая соседу убийство 12-летней дочери, останется под стражей до 21 июля. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщину обвиняют в подстрекательстве к убийству. По версии следствия, она пыталась уговорить своего соседа утопить ее 12-летнюю дочь из-за плохого поведения. Мужчина забрал школьницу из дома и обратился в полицию.

Ранее сообщали, что у женщины четыре дочери. Три от первого брака, их отец умер. Четвертый ребенок от второго брака, с его отцом гражданка в разводе. Также сообщалось, что мать злоупотребляла алкоголем и ранее привлекалась к административной ответственности.