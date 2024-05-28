Жительницу Челябинской области, убившую дочь, оставили в колонии

Она хотела заменить срок принудительными работами

Металлургический районный суд Челябинска оставил в колонии общего режима 30‑летнюю жительницу Брединского района, которая убила четырехмесячную дочь, сообщает прокуратура региона.

Напомним, что в феврале 2015 года жительница поселка Бреды нанесла малышке руками и неустановленным предметом несколько ударов по голове, причинив черепно-мозговую травму, от которой ребенок скончался. В суде женщина вину не признавала, утверждала, что девочка упала нечаянно.

На основании вердикта присяжных женщина осуждена по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ и приговорена к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Адвокат осужденной просил заменить неотбытую часть наказания принудительными работами.

«За весь период отбывания наказания женщина зарекомендовала себя с отрицательной стороны, неоднократно допускала нарушения порядка отбывания наказания, получала выговоры и дважды помещалась в штрафной изолятор», — отметили в ведомстве.

Апелляционная инстанция областного суда оставила осужденную для отбывания наказания на оставшийся срок в исправительной колонии общего режима.