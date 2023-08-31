Жительницу Челябинской области признали виновной в гибели ее собаки от голода

Женщина закрыла питомца в квартире и переехала в другой город

Суд в Сатке вынес приговор по делу 31-летней местной жительницы, которую обвиняли в жестоком обращении с животными. Женщину признали виновной в гибели собаки. Подробности сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В марте прошлого года женщина жила в Бакале. Там она купила щенка стаффордширского терьера. В ноябре того же года женщина переехала в Сатку, а питомца закрыла в прежней квартире без еды и воды.

«Лишь после обращения соседей в полицию была открыта квартира, где обнаружен труп собаки, которая скончалась голодной смертью», — пояснили в прокуратуре.

Суд назначил виновной 200 часов обязательных работ.