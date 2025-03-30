Жительницу Челябинской области осудят за получение соцвыплат мошенническим путем

Ущерб государству составил порядка 770 тысяч рублей

В Брединском районе будут судить 40-летнюю женщину, которая на протяжении нескольких лет обманным путем получала соцвыплаты от государства на своих детей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Установлено, что местная жительница в заявлении о назначении ежемесячного пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет занизила свой доход, а также умолчала о том, что получает алименты. В результате в период с июля 2021 года по ноябрь 2024-го она незаконно получила почти 770 тысяч рублей.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд. Ей грозит лишение свободы на срок до шести лет.