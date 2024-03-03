Жительницу Челябинской области осудят за махинации с земельными участками

Ей грозит до шести лет тюрьмы

В Увельском районе Челябинской области будут судить местную жительницу, обвиняемую в мошенничестве при регистрации права собственности на земельные участки. В результате ущерб государству составил более 275 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские выяснили, что женщина при подаче документов на регистрацию права собственности указала ложные сведения о том, что на участках, принадлежащих государству, находится ее недвижимость. В результате она получила приоритетное право на выкуп земель по цене значительно ниже рыночной.

«По обстоятельствам совершенных противоправных деяний было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ („Мошенничество“). В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Увельский районный суд для рассмотрения по существу»,— сообщили в ведомстве.