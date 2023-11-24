Жительницу Челябинской области оштрафовали на 400 тысяч рублей за пропаганду терроризма

Женщина поплатилась за категоричные заявления в социальных сетях

Центральный окружной военный суд вынес обвинительный приговор по делу о публичных призывах к терроризму. Осужденная жительница Челябинской области должна выплатить крупный штраф государству, сообщает пресс-служба Управления ФСБ РФ по Челябинской области.

«Занимая проукраинскую позицию, женщина призывала в социальных сетях к осуществлению террористической деятельности, а также оправдывала проведение террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры Российской Федерации», — замечают в пресс-службе.

Гражданка признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных 205-й статьей УК РФ, и должна выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.