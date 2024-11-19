Жительницу Челябинской области обманули с переводом мобилизованного мужа ближе к дому

Юристы убедили женщину перевести им 90 тысяч рублей

В Челябинской области женщина стала жертвой недобросовестных юристов. Она заключила договор на 230 тысяч рублей, чтобы перевести мобилизованного супруга в воинскую часть ближе к месту жительства. Обещали гарантированную помощь. Женщина перечислила юристам 90 тысяч рублей, и заподозрила обман, а затем потребовала расторгнуть договор. Такую историю в своем телеграм-канале рассказала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

«Какие услуги юристы должны были оказать? А практически никакие! Используя доверенность от имени военнослужащего, юристы пообещали подготовить рапорт командиру в воинскую часть, где мужчина сейчас проходит военную службу и аналогичный рапорт направить в адрес Министерства обороны. Все! Способ защиты прав, выбранный юристами, не привел бы ни к какому результату»,— написала Юлия Сударенко.

Договор был подписан женщиной добровольно, поэтому преступления в действиях фирмы нет. Общественная организация «Правосознание» сейчас помогает расторгнуть документ и вернуть деньги. Юлия Сударенко направит в полицию информацию об этих юристах.