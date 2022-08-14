Жительницу Челябинска, подозреваемую в обмане туристов, отправили под домашний арест

Женщину обвиняют в мошенничестве при продаже сертификатов на авиаперелеты

Сегодня, 14 августа, в Центральном районном суде Челябинска избрали меру пресечения женщине, которая обвиняется в мошенничестве при продаже сертификатов на авиаперелеты. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 37-летнюю челябинку оставили под домашним арестом.

«Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца — до 12 октября 2022 года. Обвиняемой запрещено покидать квартиру без разрешения следователя за исключением посещения медицинских учреждений для получения помощи, общаться со свидетелями и потерпевшими, вести переговоры с использованием любых средств связи и сети „Интернет“»,— рассказали в ведомстве.

Свою вину обвиняемая признала.

Напомним, в период с начала 2022 года по август женщина похитила у девяти человек свыше 250 тысяч рублейпри продаже сертификатов на авиаперелеты и бронировании авиабилетов и жилья. Сейчас в ее отношении расследуется уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).