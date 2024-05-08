Жительницу Челябинска осудят за убийство сожителя

Преступление было совершено в ходе пьяной ссоры

В Челябинске передали в суд материалы уголовного дела об убийстве, возбужденного в отношении 44-летней жительницы Курчатовского района. Ранее судимой за аналогичное преступление женщине грозит до 15 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

По данным следствия, в ночь на 24 февраля обвиняемая, находясь в квартире многоэтажки, во время распития спиртных напитков поссорилась со своим сожителем и начала избивать его. Затем женщина схватила нож и нанесла мужчине несколько ранений. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Следствием собрана необходимая доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено на рассмотрение в Курчатовский районный суд.