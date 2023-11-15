Жительницу Челябинска осудят за продажу крупной партии немаркированных сигарет

Ей грозит лишение свободы на срок до трех лет и крупный штраф

В Челябинске будут судить местную жительницу, которая продавала на территории Курчатовского района немаркированные сигареты. Женщине грозит до трех лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Известно, что предпринимательница приобрела у неизвестных 1267 пачек немаркированных сигарет и часть нелегальной продукции успела продать. При задержании женщины товар правоохранители изъяли.

Челябинку обвинили в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированного табака в крупном размере (часть 5 статьи 171.1 УК РФ). Расследование уголовного дела завершено и направлено на рассмотрение в Калининский районный суд.