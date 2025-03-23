Жительницу Челябинска осудили за сбыт огнестрельного оружия

Какое наказание назначили обвиняемой

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Калининский районный суд вынес приговор 47-летней челябинке, обвиняемой в незаконном сбыте травматического пистолета и патронов (часть 7 статьи 222 УК РФ), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Установлено, что женщина после аннулирования разрешения на владение травматическим пистолетом отдала его своему знакомому. После она несколько раз встречалась с мужчиной, чтобы передать ему патроны. Во время одной из таких встреч обвиняемую задержали сотрудники УФСБ России по региону.

«По каждому факту совершения противоправных действий были возбуждены уголовные дела о незаконном сбыте оружия. Позже их соединили в одно производство. Районный суд, рассмотрев поступившие материалы, назначил обвиняемой 350 часов обязательных работ»,— уточнили в ведомстве.

В полиции напомнили, что каждый южноуралец, у которого незаконно хранятся оружие или боеприпасы, может сдать их в ближайший отдел МВД. В таком случае он избежит уголовной ответственности и даже получит денежное вознаграждение.