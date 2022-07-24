Жительницу Челябинска избили и пытались запихнуть в машину

До этого в адрес пострадавшей поступали угрозы от этих же людей

В Тракторозаводском районе Челябинска несколько человек избили женщину и пытались затолкать ее в автомобиль. При этом, как сообщила пострадавшая в социальных сетях, нападавшие ей знакомы. В произошедшем разбираются сотрудники полиции, передает журналист ИА «Первое областное».

Эта история началась еще весной 2022 года. Женщине в социальных сетях написал некий Евгений и сообщил, что оказывает различные ремонтные услуги, в том числе ремонт автомобилей. Девушке как раз необходимо было отремонтировать машину. Она внесла предоплату в размере 13 тысяч рублей и стала ждать. Несколько месяцев мужчина морочил ей голову, в результате она поняла, что связалась с мошенником, и начала требовать назад свои деньги.

«Я узнала, что он заводит переписки целенаправленно с замужними женщинами и начинает их шантажировать: или деньги, или расскажет мужу. На нескольких людей, кого он обманул, мне удалось выйти. После того, как я потратила столько нервов, пролила столько слез и вытерпела манипуляции со стороны Евгения, мне удалось вернуть свои деньги»,— рассказала женщина в паблике «Черное и белое Магнитогорск».

Однако вскоре в ее адрес и в адрес ее ребенка посыпались угрозы. А утром 23 июля на женщину было совершено нападение.

«Примерно в 9:15 23 июля меня избили и пытались затолкать в машину. Евгений, его жена и еще один парень. Я кричала. Есть свидетели. Вызвала скорую, полицию. Видеозаписи нападения есть, побои зафиксировали, заявления везде написала»,— добавила пострадавшая.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» подтвердили, что заявление о побоях действительно поступало в отдел полиции «Тракторозаводский».

«На место выезжали сотрудники полиции. Все участники конфликта установлены, опрошены, в настоящее время проводится проверка с целью установления всех обстоятельств инцидента»,— уточнили в ведомстве.